التضامن تكشف للنواب أسباب مخصصات سداد القروض بالموازنة

كتب - أحمد علي:

كشف ممثلو وزارة التضامن الاجتماعى، باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2020/2021، عن أسباب زيادة مُخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية من 16.835 مليون جنيه عام 2019/2020 إلى 230.162 مليون جنيه بزيادة قدرها 213.327 مليون جنيه.

وأوضح ممثلو الوزارة أن السبب فى ذلك يرجع إلى البدء في سداد أقساط قرض حصلت عليه الوزارة لصالح برنامج معاش تكافل وكرامة، الذى سيتم دفع أول قسط منه بداية يوليه المقبل.

وكان عدد من أعضاء البرلمان منهم النائبة ميرفت ألكسان والدكتور محمد فؤاد، تساءلا عن أسباب ارتفاع زيادة مُخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية هذه الزيادة الضخمة.

وكشف ممثلو وزارة التضامن باجتماع لجنة الخطة والموازنة عن استبعاد 385 ألف من غير المستحقين من برنامج تكافل وكرامة، بعد تنقية قاعدة البيانات بواسطة 16 ألف باحث فى المحافظات المُختلفة، حيث أن عملية التنقية تلك تتم بشكل سنوى عن طريق الباحثين.

وأضاف ممثلو الوزارة أن الحكومة، خصصت مبلغ 70 مليون جنيه لتعويض المتضررين من تقلبات الأحوال الجوية الأخيرة، تم إنفاق 35 مليون جنيه منهم والباقى جارى صرفه على مستحقى التعويضات.

وأوضح ممثلو وزارة التضامن أنه تم تسليم عدد 750 ألف كارت خدمات متكاملة لذوى الإعاقة خلال الفترة الماضية، لافتين إلى أن الوزارة مستمرة فى هذا العمل، وأكدوا أن وزارة الصحة والسكان هى الجهة المعنية بتحديد مستحقى الدعم من ذوى الإعاقة وفقا لنتيجة الكشف الطبى.