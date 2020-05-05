أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

وزير الأوقاف ينعى الشيخ الطبلاوي ويطلق اسمه على مركزا لإعداد محفظي القرآن

10:15 م الثلاثاء 05 مايو 2020
وزير الأوقاف ينعى الشيخ الطبلاوي ويطلق اسمه على مركزا لإعداد محفظي القرآن

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى، الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، وتوجه لأسرته وأهله ومحبيه بخالص العزاء.

وقال وزير الأوقاف، في بيان له، الثلاثاء:"فقدنا قامة شامخة من أعلام القراء في العصر الحاضر، صاحب أداء مميز في التلاوة، أحبه أهل القرآن وارتضوه نقيبا لهم، رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأخلف مصر وأهل القرآن فيه خيرًا".

وقرر وزير الأوقاف، إطلاق اسم الشيخ محمد محمود الطبلاوي، على أحد مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم تكريمًا لذكراه وتقديرا لما قدمه في عالم التلاوة.

وتوفي مساء الثلاثاء، الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء جمهورية مصر العربية، عن عمر يناهز الـ86 عاما، بعد صراع مع المرض.

اقرأ أيضا:

وفاة القاريء محمد محمود الطبلاوي عن عمر يناهز الـ86 عاما

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محمد محمود الطبلاوي

الخبر التالى:

التضامن تكشف للنواب أسباب مخصصات سداد القروض بالموازنة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7201

    عدد المصابين

  • 1730

    عدد المتعافين

  • 452

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3607469

    عدد المصابين

  • 1175722

    عدد المتعافين

  • 252301

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان