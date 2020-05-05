وزير الأوقاف ينعى الشيخ الطبلاوي ويطلق اسمه على مركزا لإعداد محفظي القرآن

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى، الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، وتوجه لأسرته وأهله ومحبيه بخالص العزاء.

وقال وزير الأوقاف، في بيان له، الثلاثاء:"فقدنا قامة شامخة من أعلام القراء في العصر الحاضر، صاحب أداء مميز في التلاوة، أحبه أهل القرآن وارتضوه نقيبا لهم، رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأخلف مصر وأهل القرآن فيه خيرًا".

وقرر وزير الأوقاف، إطلاق اسم الشيخ محمد محمود الطبلاوي، على أحد مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم تكريمًا لذكراه وتقديرا لما قدمه في عالم التلاوة.

وتوفي مساء الثلاثاء، الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء جمهورية مصر العربية، عن عمر يناهز الـ86 عاما، بعد صراع مع المرض.

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