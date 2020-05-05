الزيارات المؤقتة.. ٨ فئات من العالقين لهم الأولوية في رحلات العودة

كتب - أسامة علي:

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بدء تنفيذ خطة إعادة نحو ٥ آلاف و٣٠٠ من المواطنين المصريين في الكويت خلال ال ٤٨ ساعة المقبلة، وسيتم البدء بالحالات الإنسانية من الأطفال والنساء.

ولفتت إلى أن هناك أولوية، لعودة المصريين العالقين بدول الخليج بشكل عام.

وحددت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، الفئات ذات الأولوية في الإجلاء والعودة إلى الوطن من أبناء المصريين في الخارج، وهم:

المصريين المدعوين في مؤتمرات علمية أو غيرها.

طلاب الجامعات والدراسات العليا.

أصحاب الزيارات المؤقتة لأقاربهم.

الحالات التي كانت في رحلات لتلقى العلاج.

المصريين الذين انتهت مدة إقامتهم.

المصريين الذين خالفوا ضوابط وشروط الإقامة للدولة المقيمين فيها.

الحالات الإنسانية للأطفال والنساء وكبار السن.

المسافرين لفترة عمل مؤقتة.