أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الزيارات المؤقتة.. ٨ فئات من العالقين لهم الأولوية في رحلات العودة

10:05 م الثلاثاء 05 مايو 2020
الزيارات المؤقتة.. ٨ فئات من العالقين لهم الأولوية في رحلات العودة

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة (3)

كتب - أسامة علي:

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بدء تنفيذ خطة إعادة نحو ٥ آلاف و٣٠٠ من المواطنين المصريين في الكويت خلال ال ٤٨ ساعة المقبلة، وسيتم البدء بالحالات الإنسانية من الأطفال والنساء.

ولفتت إلى أن هناك أولوية، لعودة المصريين العالقين بدول الخليج بشكل عام.

وحددت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، الفئات ذات الأولوية في الإجلاء والعودة إلى الوطن من أبناء المصريين في الخارج، وهم:

المصريين المدعوين في مؤتمرات علمية أو غيرها.

طلاب الجامعات والدراسات العليا.

أصحاب الزيارات المؤقتة لأقاربهم.

الحالات التي كانت في رحلات لتلقى العلاج.

المصريين الذين انتهت مدة إقامتهم.

المصريين الذين خالفوا ضوابط وشروط الإقامة للدولة المقيمين فيها.

الحالات الإنسانية للأطفال والنساء وكبار السن.

المسافرين لفترة عمل مؤقتة.

نبيلة مكرم وزارة الهجرة الجامعات الدراسات العليا

الخبر التالى:

وزير الأوقاف ينعى الشيخ الطبلاوي ويطلق اسمه على مركزا لإعداد محفظي القرآن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7201

    عدد المصابين

  • 1730

    عدد المتعافين

  • 452

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3607469

    عدد المصابين

  • 1175722

    عدد المتعافين

  • 252301

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان