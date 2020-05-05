بعد وصولها قاعدة الإسكندرية.. أبرز المعلومات عن الغواصة "إس 43"

كتب - محمد سامي:

وصلت مساء الثلاثاء، الغواصة إس 43 إلى قاعدة الإسكندرية، للانضمام إلى إسطول القوات البحرية المصرية، بسحب ما أعلنته قناة إكسترا نيوز.

وينشر مصراوي، أبرز المعلومات عن الغواصة، وهي كالتالي:

ـ الغواصة هجومية S43 طراز " 209/1400mod " من ألمانيا إلى الإسكندرية.

- تُتيح الغواصة للبحرية المصرية قدرة القيام بأعمال الهجوم ضد سفن وغواصات البحريات المعادية في نطاق الشرق الأوسط، وأعمال الاستطلاع والتجسس والاستخبار الإلكتروني، ومهام نقل عناصر الضفادع البشرية للمهام الخاصة، بفضل بصمتها الصوتية والمغناطيسية الشبحية، وامتلاكها أفضل التقنيات المتاحة للرصد والاستطلاع والقتال، فضلا عن الموثوقية الهائلة في التقنيات الألمانية على المستوى العالمي في مجال بناء الغواصات.

ـ المواصفات العامة :

- الإزاحة القصوى : 1450 طن طافية فوق سطح البحري ( 1600 طن غاطسة في الاعماق ).

- الأبعاد : الطول 62 متر ~ العرض : 6.25 متر ~ الارتفاع : 12.5 متر متضمنة البرج ~ الغاطس : 5.8 متر.

- الدفع : ديزل كهربي Diesel Electric مكون من :

4 محركات ديزل طراز MTU-396 12V تولّد قوة قدرها 3755 حصان من إنتاج شركة " إم تي يو فريدريسافين MTU Friedrichshafen GmbH " الألمانية.

- محرك كهربي من إنتاج شركة سيمنز، يُولّد قوة ثابتة قدرها 5000 حصان لتدوير رفّاص مروحة الدفع الخلفية للغواصة.

- 4 مولدات تيار كهربي متناوبة Alternators من إنتاج شركة " سيمنز Siemens ".

- السرعة القصوى : 40 كم / س أثناء الغطس و20 كم / س اثناء الابحار فوق سطح البحر.

- المدى الأقصى :

20 ألف كم في وضع الإبحار فوق سطح البحر على سرعة 20 كم / س.

15 ألف كم في وضع الغطس مع استخدام انبوب التنفس من تحت الماء Snorkeling على سرعة 20 كم / س.

740 كم في وضع الغطس الكامل في الأعماق على سرعة 7.4 كم / س.

- عمق الغطس : 300 متر كعمق عملياتي و500 متر كعمق اقصى.

- التسليح : 14 طوربيداً وصاروخاً مُطلقين من 8 أنابيب عيار 533 مم يتم التحكم فيها بواسطة " نظام إدارة الاسلحة Weapon Handling System " المسؤول عن التلقيم الآلي للأنابيب بالاسلحة سواء طوربيدات او صواريخ او ألغام بحرية، بحسب مايتطلبه الموقف التكتيكي وبنسبة عالية من الأمان.

- أنواع التسليح :

1- الطوربيد الألماني Seahake Mod4 او DM2A4 الثقيل عيار 533 مم والبالغ وزنه 1.37 طن ويمتلك رأسا حربيا ثقيلا يزن 260 كج، ويصل مداه الى 50 كم وسرعته القصوى 92 كم / ساعة، ويتم توجيهه بالسلك Wire Guided بواسطة كابل من الالياف الضوئية Fiber-optic، ويمتلك باحثا صوتيا يعمل بنمط نشط وسلبي Active / Passive Acoustic Homing ويُعد الطوربيد الرئيسي للغواصة Type-209 بمُختلف فئاتها، ويُعد كذلك الطوربيد الأوسع انتئارا في البحريات المُشغّلة للغواصات الغربية على مستوى العالم.

2- الصاروخ الأمريكي عمق-سطح UGM-84L Harpoon Block II الجوال المضاد للسفن والمزود بنظام الملاحة بالقصور الذاتي INS والرادار النشط Active Radar وكذلك منظومة GPS لضرب الأهداف البحرية الساحلية، ويُطلق في كبسولات خاصة من الاعماق، ويمتلك رأساً حربيا يزن 221 كج، ويطير على ارتفاع 2 - 4 متر فوق سطح البحر لتجنب التعرض للرصد من قبل انظمة حماية السفن، ويصل مداه الى 140 كم وسرعته القصوى 864 كم / ساعة. ويُعد الصاروخ الرئيسي المُضاد للسفن العامل على غواصات Type-209 بمُختلف اصداراتها.

3- الألغام البحرية.