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"بيت العود العربى" يبدأ الدراسة أونلاين

09:40 م الثلاثاء 05 مايو 2020
"بيت العود العربى" يبدأ الدراسة أونلاين

وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم

كتب - محمد عاطف:

قرر قطاع صندوق التنمية الثقافية بدء الدراسة "ببيت العود العربى" و"مركز الحرية للإبداع" بالإسكندرية التابعان للصندوق أونلاين، على أن تكون الدراسة خلال شهر مايو مجاناً منحة وتشجيعاً للدارسين، فى إطار جهود الدولة للتباعد الإجتماعى، وضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت".

تعتمد الدراسة على تقديم منهج (النظريات الموسيقية) يومى السبت والخميس، بالإضافة إلى الدراسات العملية يومى الإثنين والأربعاء من كل أسبوع أونلاين.

قطاع صندوق التنمية الثقافية بيت العود العربى الدراسة أونلاين وزارة الثقافة

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