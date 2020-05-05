"بيت العود العربى" يبدأ الدراسة أونلاين
كتب - محمد عاطف:
قرر قطاع صندوق التنمية الثقافية بدء الدراسة "ببيت العود العربى" و"مركز الحرية للإبداع" بالإسكندرية التابعان للصندوق أونلاين، على أن تكون الدراسة خلال شهر مايو مجاناً منحة وتشجيعاً للدارسين، فى إطار جهود الدولة للتباعد الإجتماعى، وضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت".
تعتمد الدراسة على تقديم منهج (النظريات الموسيقية) يومى السبت والخميس، بالإضافة إلى الدراسات العملية يومى الإثنين والأربعاء من كل أسبوع أونلاين.
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