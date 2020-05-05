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شيخ الأزهر ينعى الشيخ "الطبلاوي":علامة بارزة في تاريخ التلاوة

08:51 م الثلاثاء 05 مايو 2020
شيخ الأزهر ينعى الشيخ "الطبلاوي":علامة بارزة في تاريخ التلاوة

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

كتب - محمود مصطفى:

احتسب الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن في مصر والعالم في العصر الحديث، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وأكد الإمام الأكبر في بيان له، الثلاثاء، أن الشيخ الطبلاوي سيظل يحتل مكانة كبيرة في قلوب وعقول المسلمين، وسيظل صوته العذب يقصده المسلمون للتدبر في آيات الذكر الحكيم، ويبقى علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة في التاريخ الحديث.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وكل محبيه وإلى عموم المسلمين حول العالم، داعيًا المولى -عز رجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وتوفي مساء الثلاثاء، الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء جمهورية مصر العربية، عن عمر يناهز الـ86 عاما، بعد صراع مع المرض.

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