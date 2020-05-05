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مفتي الجمهورية ينعى الشيخ الطبلاوي: أحد أعلام قراء مصر

08:28 م الثلاثاء 05 مايو 2020
مفتي الجمهورية ينعى الشيخ الطبلاوي: أحد أعلام قراء مصر

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر، الذي وافته المنية مساء اليوم عن عمر ناهز 86 عامًا.

وقال مفتي الجمهورية في بيان له إن الشيخ الطبلاوي، كان أحد أعلام القراء المصريين، وتلا آيات القرآن الكريم بصوته العذب وأبدع في تلاوته فأوصل معانيه إلى قلوب الناس.

وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الشيخ الطبلاوي ومحبيه، داعيًا الله أن يغفر له ويرحمه ويشفع فيه القرآن الكريم فيكون له نورًا.

وتوفي مساء الثلاثاء، الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء جمهورية مصر العربية، عن عمر يناهز الـ86 عاما، بعد صراع مع المرض.

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شوقي علام مفتي الجمهورية هيئات الإفتاء محمد محمود الطبلاوي

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