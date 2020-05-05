نقابة القراء تنعى الشيخ محمد محمود الطبلاوي

كتب - محمود مصطفى:

تقدمت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، بخالص العزاء للأمه الإسلامية في وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب قراء الجمهورية، القاريء باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

ودعت نقابة القراء في بيان لها، مساء الثلاثاء، المولى عز وجل أن يتغمد الشيخ الطبلاوي بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

وتوفي مساء الثلاثاء، الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء جمهورية مصر العربية، عن عمر يناهز الـ86 عاما، بعد صراع مع المرض.

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