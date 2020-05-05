أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

نقابة القراء تنعى الشيخ محمد محمود الطبلاوي

08:22 م الثلاثاء 05 مايو 2020
نقابة القراء تنعى الشيخ محمد محمود الطبلاوي

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

كتب - محمود مصطفى:

تقدمت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، بخالص العزاء للأمه الإسلامية في وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب قراء الجمهورية، القاريء باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

ودعت نقابة القراء في بيان لها، مساء الثلاثاء، المولى عز وجل أن يتغمد الشيخ الطبلاوي بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

وتوفي مساء الثلاثاء، الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء جمهورية مصر العربية، عن عمر يناهز الـ86 عاما، بعد صراع مع المرض.

اقرأ أيضا:

وفاة القاريء محمد محمود الطبلاوي عن عمر يناهز الـ86 عاما

محمد محمود الطبلاوي نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفاة محمد محمود الطبلاوي

الخبر التالى:

مفتي الجمهورية ينعى الشيخ الطبلاوي: أحد أعلام قراء مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7201

    عدد المصابين

  • 1730

    عدد المتعافين

  • 452

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3607469

    عدد المصابين

  • 1175722

    عدد المتعافين

  • 252301

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نائب نقيب القراء يكشف عن موعد تشييع جثمان وعزاء الشيخ الطبلاوي