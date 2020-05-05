وصول ثاني رحلات المصريين العائدين من الكويت لمطار مرسى علم

كتب - محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، ثاني رحلات الجسر الجوي لعودة المصريين العالقين بالكويت، والتي بمعدل رحلتين يوميًا، وعلى متنها 298 مصريا من العالقين، منذ تعليق الرحلات إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .

وقالت مصادر بالطيران المدني، إن الرحلة رقم 621 والتي سيرتها شركة مصر للطيران، وصلت إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من الكويت وعليها 298 مصريا، كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم، وتم تخصيص حجر صحي لعزلهم لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي والشارتر، لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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