مياه أسيوط: تعزيز المهمات الوقائية بـ4000 ماسك واقي للعاملين

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محمد صلاح عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، تأمين العاملين بالصفوف الأمامية وهي الأكثر تعاملا بصورة مباشرة مع المواطنين، بتوفير عدد 4000 ماسك واقى دفعة أولى، فى إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية التى وضعتها الشركة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد عبدالغفار في بيان اليوم، أن الشركة تسعى بكامل طاقتها دون أن تضنى جهداً لتوفير الخدمات المباشرة التي يقدمها المحصلين والقراء من حيث قراءة العدادات، أو السباكين من حيث تنفيذ أعمال الإصلاح الداخلية للمواطنين، والحفاظ على سلامة الموظف والعميل معاً والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء القناع الواقي والذى يعد حماية كبيرة لمن يرتديه.

وصرح مسئولى اللجنة الوقائية، أن الشركة دعمت أبنائها العاملين بالماسك الوقائي دون أن تغفل المهمات الوقائية الأخرى فقد دعمت المناطق بعدد (8 ألف ) بخاخة جيب بحجم 70 ملي تم توزيعها علي موظفين الشركة وعدد (150 ألف) زوج قفازات طبية، و(140 ألف) كمامة لموظفي الشركة، وعدد 500 بخاخه 500 ملي جيب وعدد 300 بخاخه 250 ملي للاستعمال الشخصي للصف الأمامى من المحصلين ومراكز خدمة العملاء، وأفراد الأمن لتعاملهم المباشر مع الجمهور، و(20) جهاز لقياس درجة الحرارة للاطمئنان على سلامة العاملين قبل بدء يوم العمل، و25 كابينة تعقيم تم توفيرها لمراكز خدمة العملاء والمحطات الكبرى والدواوين العامة على مستوى الشركة لتطهير وتعقيم شامل لأبنائنا العاملين وتوفير بيئة آمنة صالحة للعمل.