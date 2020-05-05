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الزراعة : تحصين أكثر من 400 ألف ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

06:38 م الثلاثاء 05 مايو 2020
الزراعة : تحصين أكثر من 400 ألف ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تحصين مواشي- أرشيفية

كتب- أحمد مسعد :

كشف الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن مديريات الطب البيطري بالمحافظات تواصل تحصين المواشي ضد مرضى الحمى القلاعيه وحمى الوادي المتصدع.

وأشار إلى أن إجمالي، ما تم تحصينه في 22 محافظة بلغ 415736 حيوان من المترددين على الوحدات البيطرية.

وأضاف محمود، اليوم الثلاثاء، أن ذلك ياتى لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والحفاظ على مستويات المناعة العالية، والتي تحققت من خلال الحملات القومية المتتالية، وأدت إلى سيطرة وزارة الزراعة على هذين المرضيين.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية لوقاية جميع العاملين بالهيئة من فيروس كورونا.

والجدير بالذكر أنه ولأول مرة في مصر يتم السيطرة على مرضى الحمى القلاعية ولم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالمرض خلال عام وذلك بفضل الجهود المتميزة التي يبذلها الأطباء البيطريين خلال حملات التحصين المستمرة طوال العام

الخدمات البيطرية الحمى القلاعيه حمى الوادي المتصدع الوحدات البيطرية

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