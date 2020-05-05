الزراعة تعلن حصول مركز بحوث الصحراء على الشهادة الدولية ISO 9001-2015

كتب - أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء، يفيد حصول المركز بكامل هيكله الإداري والبحثي المتمثل في أربع شعب بحثية، و23 قسم علمي، و11 محطة بحثية، و35 إدارة عامة وفرعية على الشهادة الدولية لنظام إدارة الجودة ISO9001:2015

وقال مصيلحي، إن اعتماد نظام إدارة الجودة يعد قراراً استراتيجياً للإدارة العليا بمركز بحوث الصحراء، وجزءاً لا يتجزأ من مبادرات التنمية المستدامة، التي يتبناها المركز وفقا لرؤية الدولة، ومن واقع الاهتمام بنظم الجودة في التعليم والبحث العلمي والإنتاج والتسويق بما يؤدي إلى نجاح المؤسسات الخدمية، وبالتالي ارتفاع كفاءة مستوي الأداء مما يزيد القدرة التنافسية للمؤسسات وفتح مجالات خارجية، لذلك كانت أهمية العمل لتطبيق نظم الجودة على كفاءة الأداء وما يترتب عليه من مردود اقتصادي .

ولفت رئيس مركز بحوث الصحراء، إلى أنه تم إنشاء مكتب ضمان جودة الأداء والإعتماد بقرار رقم (184) لسنة 2018، وأصدر قرارا بدء تطبيق النظام رقم 475 بهدف تطوير نشاط المؤسسة ورفع كفاءة العمل البحثي والإداري بالمركز، وبناء قدرات العاملين وتأهيل الكوادر البشرية و توثيق كافة الإجراءات ونظم العمل وتسجيل نظم وقواعد التشغيل بما يطابق معايير المواصفة الدولية، ومطابقة جميع عمليات المركز للمعايير الدولية.

وأشارت وزارة الزراعة في بيان لها، الثلاثاء، أن الجهة المانحة قامت بالمراجعات الخارجية للمقر الرئيسي للمركز والمحطات البحثية مع التركيز على المفاهيم والمخاطر والأهداف المحددة بواسطة المعايير الدولية وكانت طريقة المراجعة المعتمدة هي المقابلات الشخصية والملاحظات على الأنشطة وعرض المستندات والسجلات، وفحص المعامل والشعب البحثية وجميع الإدارات، واستقر رأى فريق المراجعة أن مركز بحوث الصحراء، قام بتطوير وتحسين الجهاز الإداري و الوفاء بمتطلبات المعايير الدولية، وأظهر قدرة الجهاز الإداري على إنجاز متطلبات واحتياجات وخدمات وسياسة مركز بحوث الصحراء وأهدافه وفقاً لسياسة وأهداف الدولة.

وأوصي فريق المراجعة التابع للشركة الدولية المانحة لشهادات الجودة ISC Egypt والمعتمدة من GAS-ANZ ( مركز الإعتماد الدولى إستراليا، نيوزلاندا ) بمنح الشهادة الدولية وبذلك أعتمد مركز بحوث الصحراء دوليا وحصل على شهادة الجودة الدوليةISO 9001 : 2015 لنظام جودة الإداره لعام 2020 ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

وأوضحت أنه بذلك يكون مركز بحوث الصحراء أحد الجهات البحثية الهامة التى تحصل على هذه الشهادة الدولية والتى يتم تطبيقها على كافة الإدارات والشعب والمحطات البحثية لتحقيق أهداف استراتيجية المركز للإرتقاء بالمستوى البحثي والعلمي وتنمية المجتمع، ورفع قدرات ومهارات الكوادر المتخصصة في خدمة المجتمع سعياً لتحقيق التنمية المستدامه ضمن تطبيق معايير الإعتماد العالمية لضمان الجودة.