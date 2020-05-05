بالصور.. بدء عودة المصريين العالقين من الكويت إلى القاهرة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
كتب - محمود مصطفى:
أنهى المصريين العالقين بدولة الكويت إجراءات سفرهم من مطار الكويت الدولي، على متن أولى الرحلات الاستثنائية لشركة مصر للطيران، صباح اليوم الثلاثاء، لإعادة العالقين.
ومن المقرر أن تصل الرحلة خلال ساعات، إلى مطار القاهرة الدولي، حيث يتم نقل جميع الركاب القادمين عليها إلى مناطق العزل المخصصة بالمدن الجامعية، لقضاء 14 يوما المدة المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد، حسبما صرح مجلس الوزراء.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
7201
عدد المصابين
-
1730
عدد المتعافين
-
452
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3607469
عدد المصابين
-
1175722
عدد المتعافين
-
252301
عدد الوفيات
إعلان