أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الأعلى للإعلام: تنفيذ خطط وبرامج لدعم حقوق الإنسان في حرية الصحافة

04:30 م الثلاثاء 05 مايو 2020
الأعلى للإعلام: تنفيذ خطط وبرامج لدعم حقوق الإنسان في حرية الصحافة

مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب - مصطفى علي:

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعاً، ظهر الثلاثاء، لمناقشة التقرير الأول للجنة الدراما، حول دراما رمضان.

وأشاد المجلس بما قدمه مسلسل الاختيار وما يمثله من تجسيد للكفاح البطولى لجنودنا البواسل في القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، وأشار التقرير إلى غياب المسلسل الدينى وأهمية تواجد المسلسلات الاجتماعية .

وثمن المجلس، دور الدولة فى مواجهة وباء كورونا ودور الإعلام في نشر ثقافة مواجهة هذا الوباء/ وأهمية التكاتف خلف الدولة فى جهودها ودعمها .

وأكد المجلس، أنه بصدد تنفيذ خطط وبرامج لدعم حقوق الإنسان في مجال حرية الصحافة والإعلام، ولتكون جزء من التقرير المصرى السنوى الذى تعده اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان .

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حرية الصحافة حقوق الإنسان مسلسل الاختيار دراما رمضان رمضان 2020

الخبر التالى:

لدعم وتعزيز القطاع.. رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مجلس أعلى للصحة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7201

    عدد المصابين

  • 1730

    عدد المتعافين

  • 452

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3607469

    عدد المصابين

  • 1175722

    عدد المتعافين

  • 252301

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تجاوزنا 7 آلاف حالة.. الصحة: 388 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة