الأعلى للإعلام: تنفيذ خطط وبرامج لدعم حقوق الإنسان في حرية الصحافة

مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب - مصطفى علي:

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعاً، ظهر الثلاثاء، لمناقشة التقرير الأول للجنة الدراما، حول دراما رمضان.

وأشاد المجلس بما قدمه مسلسل الاختيار وما يمثله من تجسيد للكفاح البطولى لجنودنا البواسل في القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، وأشار التقرير إلى غياب المسلسل الدينى وأهمية تواجد المسلسلات الاجتماعية .

وثمن المجلس، دور الدولة فى مواجهة وباء كورونا ودور الإعلام في نشر ثقافة مواجهة هذا الوباء/ وأهمية التكاتف خلف الدولة فى جهودها ودعمها .

وأكد المجلس، أنه بصدد تنفيذ خطط وبرامج لدعم حقوق الإنسان في مجال حرية الصحافة والإعلام، ولتكون جزء من التقرير المصرى السنوى الذى تعده اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان .