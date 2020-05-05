المطارات العالمي: خسارة 4.6 مليار مسافر و97 مليار دولار بسبب كورونا

كتب - محمد عبيد:

أعلن مجلس المطارات العالمي (ACI) نتائج التأثير الاقتصادي المتدهور على صناعة المطارات نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، والتي أظهرت انخفاضًا في أعداد الركاب بأكثر من ملياري مسافر على المستوى العالمي في الربع الثاني من العام الجاري وأكثر من 4.6 مليار مسافر طوال العام.

وقال المجلس، في بيان له، إنه يقدر الانخفاض المقدر في إجمالي إيرادات المطارات على نطاق عالمي بحوالي 39.2 مليار دولار في الربع الثاني وأكثر من 97 مليار دولار للعام الجاري.

طالب المجلس الحكومات بمساعدة للمطارات للحفاظ على استمرارها والنشاطات الاقتصادية بها، ولحماية الوظائف وسبل الحياة لملايين الأشخاص الذين يعملون في المطارات حول العالم.

ودعا المجلس إلى إعانة مالية شاملة للمطارات، ودعم الأجور للسماح باستمرار عمل المطارات، والإعفاء الضريبي العاجل لتوفير موارد مالية للمطارات لضمان استمرارية عملها، والإعفاءات من إيجارات المطارات ورسوم الامتياز، واستمرار الرسوم على عمليات الشحن الجوي.