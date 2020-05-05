توفير فندق بديل.. "السياحة والهجرة" تنهيان أزمة الحجر الصحي للعائدين من الخارج

كتب - يوسف عفيفي:

تلقت وزارتي السياحة والهجرة، عددا من الاستفسارات والشكاوى من المواطنين العائدين من رحلة واشنطن بتاريخ ٣ مايو الجاري، بشأن عدم ملائمة الفندق المخصص لاقامتهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما بمدينة مرسى علم.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق وتكامل الجهود بين الوزارات لمتابعة جهود اعادة العالقين المصريين بالخارج ضمن استراتيجية الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩).

وقالت وزارة السياحة، إنه بالتنسيق مع وزارة الهجرة، جرى التأكد من جدية الشكوى، وتم توجيه غرفة المنشآت الفندقية وقطاع مراقبة المنشآت السياحية والفندقية، بتوفير فندق آخر بديل بشكل فوري.

وأكدت الوزارة، أنه تم نقل النزلاء إليه وذلك في إطار حرص الدولة علي توفير إقامة مناسبة للمصريين العائدين أثناء فترة الحجر الصحي لهم مع مراعاة الاجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس.