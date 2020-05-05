أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

توفير فندق بديل.. "السياحة والهجرة" تنهيان أزمة الحجر الصحي للعائدين من الخارج

03:47 م الثلاثاء 05 مايو 2020
توفير فندق بديل.. "السياحة والهجرة" تنهيان أزمة الحجر الصحي للعائدين من الخارج

الحجر الصحي

كتب - يوسف عفيفي:

تلقت وزارتي السياحة والهجرة، عددا من الاستفسارات والشكاوى من المواطنين العائدين من رحلة واشنطن بتاريخ ٣ مايو الجاري، بشأن عدم ملائمة الفندق المخصص لاقامتهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما بمدينة مرسى علم.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق وتكامل الجهود بين الوزارات لمتابعة جهود اعادة العالقين المصريين بالخارج ضمن استراتيجية الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩).

وقالت وزارة السياحة، إنه بالتنسيق مع وزارة الهجرة، جرى التأكد من جدية الشكوى، وتم توجيه غرفة المنشآت الفندقية وقطاع مراقبة المنشآت السياحية والفندقية، بتوفير فندق آخر بديل بشكل فوري.

وأكدت الوزارة، أنه تم نقل النزلاء إليه وذلك في إطار حرص الدولة علي توفير إقامة مناسبة للمصريين العائدين أثناء فترة الحجر الصحي لهم مع مراعاة الاجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس.

الحجر الصحي وزارة السياحة وزارة الهجرة فيروس كورونا

الخبر التالى:

المطارات العالمي: خسارة 4.6 مليار مسافر و97 مليار دولار بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7201

    عدد المصابين

  • 1730

    عدد المتعافين

  • 452

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3607469

    عدد المصابين

  • 1175722

    عدد المتعافين

  • 252301

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تجاوزنا 7 آلاف حالة.. الصحة: 388 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة