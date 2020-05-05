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الأعلى للإعلام يقرر حجب موقع إلكتروني ٣ شهور لنشره أخبارا كاذبة

03:14 م الثلاثاء 05 مايو 2020
الأعلى للإعلام يقرر حجب موقع إلكتروني ٣ شهور لنشره أخبارا كاذبة

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصطفى علي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب موقع إلكتروني يدعى opri news "اوبري نيوز" لمدة 3 شهور، لاتهامه بنشر "أخبار كاذبة حول كورونا في مستشفيات جامعة عين شمس وسبب الذعر بين المرضى والعاملين والأطقم الطبية وتبين من تحقيقات المجلس عدم صحة ما نشر" وذلك بحسب القرار.

وفي السياق ذاته ناقشت لجنة الشكاوى في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة جمال شوقي،

شكوى مقدمة من جامعة القاهرة ضد أحد المواقع وقررت فتح تحقيق في الشكوى واستدعاء الممثل القانوني للموقع في جلسة الأحد المقبل بتهمة نشر أخبار غير دقيقة حول كورونا في مستشفيات جامعة القاهرة.

كما ناقشت اللجنة 7 شكاوى أخرى من الجمهور عبر منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء متنوعة بعضها عن الشاشات في رمضان .

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب موقع إلكتروني نشر أخبار كاذبة فيروس كورونا

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