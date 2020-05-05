لا يتأخرون علينا.. وزير المالية يكشف للنواب عن محاور التنسيق مع صندوق النقد الدولي

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تسعى إلى مزيد من دمج الهيئات؛ لتعظيم النفقات العامة، موضحًا أن هناك توجيهًا للحكومة ببحث مستقبل الوزارات في مرحلة متقدمة، معقبًا: "لن أسمح بإنشاء هيئات جديدة".

وأضاف معيط: "الاتجاه يسير نحو دمج الهيئات المتشابهة في الاختصاصات".

جاء ذلك ردًّا على مطالبات أعضاء البرلمان بإيضاح صورة ترشيد النفقات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وتابع وزير المالية: "نراجع الإنفاق والإيرادات، وسيكون هناك حوارات مع الحكومة لمزيد من ترشيد الإنفاق إلى أقصى قدر ممكن، وهيكلة هذا الوضع"، مضيفًا: "ننظر إلى كل جنيه ننفقه أين يذهب في هذا الوضع الصعب".

وقال معيط لأعضاء لجنة الخطة والموازنة: "إن الحكومة سترسل بيانًا خلال شهر حول تأثيرات أزمة كورونا على عدد من القطاعات في ضوء المستجدات وتراجع بعض الموارد الخاصة بالضرائب".

وذكر وزير المالية أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مع صندوق النقد الدولي في ملف خطة الإيرادات المتوسطة والدعم الفني، مضيفًا: "نحتاج إلى نظرتهم الدولية في مجال إصلاحات المالية العامة وإدارة الدين من خلال إنشاء وحدات بالتعاون معهم؛ مثل وحدة المراجعة ووحدة رفع كفاءة إدارة الدين العام، ومستمرون في التنسيق معهم، وطلبنا منهم مؤخرًا تمويلًا، وهم لا يتأخرون علينا في ملف الدعم الفني".

وقال معيط: "هناك تشريعات تدرسها الوزارة؛ مثل تعديلات قانون الصكوك الذي يوجد داخل مجلس الوزراء وتعديلات المالية العامة وقانون القيمة المُضافة لحل مشكلة بعض الصناعات؛ مثل الورق.