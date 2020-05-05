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مدبولي يتابع صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

02:20 م الثلاثاء 05 مايو 2020
مدبولي يتابع صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

مصطفى مدبولي

كتب - محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من ملفات الوزارة.

وعرضت الوزيرة خلال اللقاء، جانبًا من التطور المتحقق في خطط ميكنة الخدمات الحكومية، والتي تتيح للمواطنين إنهاء معاملاتهم واستصدار وثائقهم، دون الحاجة إلي التوجه إلي المقار الحكومية، لافتة في هذا الصدد إلي أن هناك عدداً من الخدمات الحكومية سيتم اتاحتها وتوصيل الوثيقة أو المستند للمنازل في 30 يونيو المقبل، ومن بينها تجديد تراخيص البناء، وتراخيص المحال التجارية، وتوصيل المرافق الدائمة، والتصالح في مخالفات البناء، وسداد قخمة المخالفات الواقعة علي المركبة.

كما تابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع موقف صرف المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، بواقع 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، موجهًا بضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية التي تم الاتفاق عليها في هذا الصدد، وتجنب التكدس في المقار المحددة لصرف المنحة، سواء مكاتب البريد أو فروع البنك الزراعي المصري، والمدارس المخصصة لذلك.

كما عرضت الدكتورة هالة السعيد، نتائج الحلقة النقاشية التي عقدها رئيس مجلس الوزراء مع عدد من رجال السياسة والاقتصاد والإدارة وأساتذة الجامعات والقطاع الخاص لمناقشة سيناريوهات ما بعد كورونا، والتي انتهت إلى أهمية تنظيم لقاءات أخري لاستمرار التواصل وشحذ الأفكار والرؤى، حيثُ أكدت الوزيرة أنه تم تقسيم مجموعات عمل من الأكاديميين والاقتصاديين، بهدف التوصل إلى ورقة عمل للتحرك خلال المرحلة المقبلة مابعد كورونا.

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