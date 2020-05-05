أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

توجيه جديد من وزير التموين بشأن صرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين

02:16 م الثلاثاء 05 مايو 2020
توجيه جديد من وزير التموين بشأن صرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين

الدكتور على المصيلحى

كتب- محمد سامي:
أصدر الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاته اليوم الثلاثاء، للجهات المختصة لمد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى أخر الشهر بدلاً من انتهاء صرفها يوم ٢٠ من كل شهر.

وبحسب بيان، يأتي ذلك حرصاً من الوزارة على قيام كافة المواطنين بصرف سلع نقاط الخبز طوال الشهر، وذلك من خلال محال بدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين والتي توفرها الوزارة.

علي المصيلحي وزارة التموين المجمعات الاستهلاكية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6813

    عدد المصابين

  • 1632

    عدد المتعافين

  • 436

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3584174

    عدد المصابين

  • 1167991

    عدد المتعافين

  • 251575

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد تقديم موعدها.. جداول صرف مرتبات مايو لموظفي الحكومة على 4 أيام