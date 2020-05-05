توجيه جديد من وزير التموين بشأن صرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين
كتب- محمد سامي:
أصدر الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاته اليوم الثلاثاء، للجهات المختصة لمد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى أخر الشهر بدلاً من انتهاء صرفها يوم ٢٠ من كل شهر.
وبحسب بيان، يأتي ذلك حرصاً من الوزارة على قيام كافة المواطنين بصرف سلع نقاط الخبز طوال الشهر، وذلك من خلال محال بدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين والتي توفرها الوزارة.
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