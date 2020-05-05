مبادرة "معاك في العزل" تستكمل نشاطها بمستشفى إسنا بالأقصر

كتب - أحمد جمعة:

أهدت مبادرة "معاك في العزل"، الورود لعدد من المتعافين من فيروس كورونا المستجد بمستشفى إسنا التخصصي بالأقصر؛ لتهنئتهم بتمام الشفاء والخروج.

وأجرت المبادرة استقصاءً للرأي عن جودة الخدمات المقدمة من معاملة الأطباء والتمريض والنظافة والوجبات للتحسين والتطوير للخدمات المقدمة.

وقالت مي المهدي، مدير العلاقات العامة بالأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، ومؤسس المبادرة، إن المبادرة تهدف لتقديم الدعم المعنوي للطاقم الطبي والمرضى، وتحرص على إجراء استقصاء لرضاء المرضى المصابين عن الخدمات الطبية المقدمة كل فترة في المستشفيات المخصصة للعزل والتابعة للأمانة؛ حتى يتم وضع خطط التحسين والتطوير المناسبة.