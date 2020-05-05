"الصحفيين": أحمد موسى أول المتبرعين لحساب الطوارئ.. وتلقينا اتصالات من "الجلاد" و"أديب" و"لميس" للمشاركة

كتب- مصطفى على

كشف محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن الإعلامي أحمد موسى هو أول المتبرعين لحساب الطوارىء والحالات الحرجة الذي فتحته نقابة الصحفيين، لدعم الحالات الحرجة.

وأضاف شبانة في تصريحات صحفية اليوم: "كما تلقينا اتصالات من الكاتب الصحفي مجدى الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والنشر​، وعمرو أديب ولميس الحديدى وعدد كبير من الصحفيين للتبرع ".

وأشار شبانة إلى أن حجم التبرعات لأسرة الصحفي الراحل محمود رياض، بسبب فيروس كورونا محمود رياض تخطت الـ١٥٠ ألف جنيه حتى الآن.

وكانت نقابة الصحفيين قد أودعت ٢٠٠ ألف جنيه من ميزانيتها بالحساب الذي خصصته لهذا الصندوق.

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