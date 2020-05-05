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قتاة صينية: إقبال عالمي على منتجات مصر الزراعية رغم أزمة كورونا

12:33 م الثلاثاء 05 مايو 2020
قتاة صينية: إقبال عالمي على منتجات مصر الزراعية رغم أزمة كورونا

البرتقال المصري

كتب - محمد سامي:

سلطت قناة CGTN الصينية، الضوء على الطلب المتزايد من دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية رغم تفشي فيروس "كورونا" عالمياً.

وأوضح تقرير مصور بثته القناة، زيادة الطلب على المنتجات المصرية يأتي نتيجة لنجاح مصر خلال السنوات الماضية في أن تستثمر وتتوسع في مناطق الزراعة، مع حرصها في الوقت نفسه على ضمان جودة منتجاتها الزراعية لتطابق المعايير الدولية للتصدير.

وأشار التقرير إلى أن مصر قامت بتصدير 2.35 مليون طن من الفاكهة والخضروات خلال الربع الأول من هذا العام، الأمر الذي يعكس كفاءة منتجاتها، موضحًا أن البرتقال المنتج الأعلى سعرًا هذا العام، كان له النصيب الأكبر من الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي صادرات حوالي 1.2 مليون طن.

وأضاف التقرير، أن مصر تنافست مع إسبانيا لسنوات عدة على المرتبة الأولى للدول المصدرة للموالح، لتحتل مصر الآن المرتبة الأولى عالميًا متقدمة على إسبانيا التي استوردت هذا العام البرتقال المصري نظرًا لتفوقه على نظيره الإسباني في السعر والجودة، وتأتي "البطاطس" في المرتبة الثانية على القائمة المصرية، حيث بلغ إجمالي صادراتها 550 ألف طن.

وأوضح التقرير، أن مصر تقوم باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية ضد فيروس "كورونا"، وتطبيق الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة.

البرتقال المصري منتجات مصر الزراعية الصين فيروس كورونا

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