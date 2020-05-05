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بعد قليل.. مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة بشأن عودة المصريين العالقين بالخارج

12:19 م الثلاثاء 05 مايو 2020
بعد قليل.. مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة بشأن عودة المصريين العالقين بالخارج

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا لعدد من الوزراء بشأن عودة المصريين العالقين بالخارج.

وقالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه سيتم تنفيذ خطة إعادة نحو 5300 من المواطنين المصريين في الكويت خلال الـ ٤٨ ساعة المقبلة، وسيتم البدء بالحالات الإنسانية من الأطفال والنساء.

مصطفى مدبولي المصريين العالقين بالخارج مجلس الوزراء

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