ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

كتب - يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدا الأربعاء، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.

وقالت شاكر لمصراوي، يسود غدا طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، على أن يكون خلال ساعات الليل بارد شمالا لطيف جنوبا.

وأوضحت أن الشبورة المائية تتكون صباحا على شمال البلاد والقاهرة، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط على جنوب سيناء.

وعن حالة البحرين "الأحمر والمتوسط"، أوضحت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لﻷرصاد الجوية، أنها معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تبلغ على القاهرة والوجه البحري 28 درجة مئوية، وتتراوح على السواحل الشمالية بين 24-25 درجة، وعلى شمال الصعيد بين 27-28، وعلى جنوب الصعيد بين 32-33 درجة مئوية.

ونصحت شاكر، المواطنين، بضرورة متابعة النشرات الجوية يوميا نظرا التقلبات الجوية الحالية، وتخفيف الملابس بشكل تدريجي، والقيادة بهدوء على الطرق وترك مسافات بين السيارة والأخرى.​