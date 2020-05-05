شعراوي: 5,2 مليون جنية لإقراض 697 مشروعاً فى 13 محافظة من صندوق التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية وافق على إقراض 697 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر بقروض بلغت 5.2 مليون جنيه في 13 محافظة ، منها 104 مشروعات منفذة فى 8 قري من التى ينفذ بها مبادرة " حياة كريمة " وذلك فى محافظات ( اسيوط وسوهاج والوادى الجديد والاقصر ) بإجمالى استثمارات مليون جنيه.

وأكد اللواء شعراوي أن المشروعات التي تم إقراضها تأتي من خلال التمويل الإضافي الذي تم إتاحته للصندوق ويبلغ 22,6 مليون جنيه من موارد الصندوق الذاتية وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام الحالي والبالغ 15 مليون جنيه خلال 6 شهور فقط منذ بداية العام المالي الحالي.

وأشار اللواء شعراوى الى أن الصندوق يقوم بتقديم قروض ميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات مدرة للدخل والتى تحتاجها القرى مما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقري وذلك بما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل ، كما يساهم فى إعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية للمشروعات لضمان كفاءة استخدام وسداد أموال الصندوق لافتاً الى أن الصندوق يدعم وبقوة مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي وذلك بضرورة مشاركة المقترضين في جزء من تكلفة تلك المشروعات.

وأوضح اللواء شعراوى طرق الحصول علي قرض من الصندوق وهى أن يكون طالب القرض من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى و أن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض سارية و تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاماً ولا يزيد عن 55 عاما و توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع و يقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض

جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوي وجه المحافظين بتأجيل سداد الأقساط المستحقة للمقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 شهور إعتباراً من 1-4-2020 وحتى 30 -6- 2020 للتيسير على المقترضين وفى حالة رغبة المقترض فى عدم التأجيل والانتظام فى السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابى بهذا الشأن .