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وزير المالية يكشف تأثير "كورونا" على نسبة العجز الكلي المتوقعة بالموازنة العامة

11:55 ص الثلاثاء 05 مايو 2020
وزير المالية يكشف تأثير "كورونا" على نسبة العجز الكلي المتوقعة بالموازنة العامة

محمد معيط وزير المالية

كتب- أحمد علي:

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التأثيرات المتوقعة لأزمة جائحة فيروس كورونا على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020- 2021، موضحًا أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع الموازنة فائضًا أوليًّا بنسبة 2%، إلا أنه بعد هذه الأزمة من المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6% فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة؛ لعرض الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020- 2021.

وأشار معيط إلى أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع الموازنة عجزًا كليًّا مُستهدفًا بنسبة 6.2%، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلي إلى نحو 7.8% في حال استمرت الأزمة حتى 31 ديسمبر 2020، لافتًا إلى أنه كانت هناك خطة حكومية لخفض العجز الكلي إلى أقل من 5% بحلول عام 2021- 2022؛ حيث كان مخططًا أن يصل العجز الكلي في موازنة 2021- 2022 إلى 4.6%.

وتابع وزير المالية بأن الحكومة حققت عجزًا قدره 9.8% عام 2017- 2018، و8.2% في 2018- 2019، وكان من المستهدف أن تنتهي السنة المالية الحالية 2019- 2020 بعجز كلي نسبته 7.2%، إلا أنه بعد ظهور فيروس كورونا من المتوقع أن تنتهي السنة المالية الحالية بنسبة عجز تتراوح بين 7.8% و7.9%.

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