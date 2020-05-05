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اليوم.. 3 رحلات استثنائية لإعادة مصريين عالقين في العراق والهند وتنزانيا

11:49 ص الثلاثاء 05 مايو 2020
اليوم.. 3 رحلات استثنائية لإعادة مصريين عالقين في العراق والهند وتنزانيا

طائرة تابعة لشركة إيركايرو

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران و"إيركايرو"، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، 3 رحلات استثنائية، إلى العراق والهند وتنزانيا، لعودة المصريين العالقين هناك، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بالطيران المدني، إن شركة مصر للطيران تسير رحلتين، الأولى إلى بغداد والثانية إلى دلهي بينما تسير "إير كايرو" رحلة إلى تنزانيا، تعود الرحلات الاستثنائية الثلاث، إلى مطار مرسى علم الدولي على متنهم المصريين العالقين هناك، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك لمدة 14 يومًا وفقًا لتوصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

إيركايرو رحلات جوية إعادة مصريين عالقين فيروس كورونا

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