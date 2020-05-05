أول تعليق من وزيرة الهجرة على النائبة الكويتية صفاء الهاشم

كتب - أسامة علي:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة رصدت سعي مجموعات إلى زعزعة الثقة في الدولة المصرية بإثارة البلبلة والاندساس وسط المصريين العالقين في الكويت، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تفرق بين عامل وعالم ولا بين مقيمين في دولة دون أخرى.

وتابعت، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: رصدنا توجه تيار يقوم بدفع الأمور للتصعيد على مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤدي إلى اضطرابات بين المجموعات المقيمة داخل معسكرات العزل ما أدى إلى مشاهد غير مرغوب فيها.

وعن هجوم إحدى الشخصيات الكويتية (النائبة الكويتية صفاء الهاشم) عليها، قالت السفيرة نبيلة مكرم: "أنا وزيرة في الحكومة المصرية أحترم دولتي ومؤسساتها ومهام منصبي، كما أحترم دولة الكويت قيادة وشعبا، لن أرد الإساءة، ولكن سأقوم بشرح عدد من النقاط لأبناء وطننا بالخارج؛ حتى لا يتم التأثير عليهم".

وأوضحت وزيرة الهجرة أن وضع خطة الإجلاء للعالقين بالخارج ليس من مهام وزارة الهجرة، بل تقوم بها لجنة رفيعة المستوى بقيادة رئيس الوزراء، وتشارك بها وزارات الهجرة والخارجية والصحة والطيران.

وردا على اتهامها بعدم القيام بمهام منصبها، قالت الوزيرة: أقسمت أمام الرئيس على القيام بمهامي ولدينا قيادة تحاسبني ورئيس وزراء يراجع عملنا، ومجلس نواب يراقب عملنا.

وأكدت في رسالة لأبناء مصر بالخارج: "لا نفرق بين أبنائنا سواء في المالديف أو الكويت، أو غيرهم؛ فمثلما تتحرك الدولة لنجدة عامل تعرض للظلم وتتابع مطالب فتح إجازات العاملين بالخارج، تتحرك لنجدة العالقين في جزر بعيدة".

وعن تدخلها لإعادة فنانين، أكدت الوزيرة تقديرها واحترامها للفن ورسالته السامية، وأنها لم تتدخل في موقع ومكان الحجر لأنه ليس من اختصاصات ولا سلطات وزارة الهجرة، بل هي مسئولية وزارة الصحة، التي تبذل مجهودا كبيرا جدا خلال أزمة فيروس كورونا. ​