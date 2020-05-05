متحدث الصحة ينشر فيديو لإسراء اللواح من مستشفى العزل.. وتوجه رسالة للمواطنين

كتب- عاطف مراد:

قالت الدكتورة إسراء اللواح، عبر فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، إن والدها كان أول مصاب بفيروس كورونا المستجد بالمنزل، واوصفة أعراض المرض التي ظهرت على والدها وقتها بأعراض البرد الطبيعي، وبخضوعه للتحاليل الطبية تبين إصابته بـ"كورونا".

وأضافت إسراء في الفيديو الذي نشره الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنها تخضع للعلاج بمستشفى العزل عقب إصابتها بالفيروس، ومر على تواجدها بالمستشفى 23 يومًا، مشيرة إلى والدتها تعافت من الفيروس وعادت لمنزلها منذ يومين.

ووجهت إسراء الشكر للأطباء، قائلة إنها تشعر بوجودها وسط أسرتها؛ لتعاونهم معها وتقديم خدمة علاجية جيدة.

وأشارت إسراء خلال نصيحتها للمواطنين إلى خطورة الموقف ودعتهم بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، قائلة: "الموضوع مش سهل ولا يقتصر على العلاج، يحتوي على أدوية كثيرة"، متابعة: "لو مش خايف على نفسك خاف على أسرتك".

وتوفى الدكتور أحمد عبده اللواح، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، في نهاية مارس الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 57 سنة.

الفيديو: