كورونا في 24 ساعة: نظام فحص جديد في مصر.. ومحافظة بدون إصابات لليوم الثالث

كتب- عاطف مراد:

شهدت مصر والعالم، عددًا من الأحداث المهمة المرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار، تصريحات الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التي وصفت بـ"الصادمة"، وقال فيها إننا خسرنا الرهان على وعي الشعب المصري للخروج من الأزمة، مطالبًا بتطبيق إجراءات أشد قسوة وشدة، بالإضافة إلى ارتفاع الحصيلة اليومية من المصابين في مصر، مرة أخرى لأكثر من 300 حالة، والبدء في تطبيق نظام جديد لفحص حالات فيروس كورونا، يتيح معرفة نتيجة التحليل في أقل من 12 ساعة، فيما تتجه دول عديدة حول العالم، لإعادة الحياة إلى طبيعتها، بعد مرور ذروة المرض.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي، أهم تلك الأخبار:

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