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​​"البحوث الفلكية" يكشف حقيقة الأجرام المضيئة في سماء القاهرة والسعودية

02:00 ص الثلاثاء 05 مايو 2020
​​"البحوث الفلكية" يكشف حقيقة الأجرام المضيئة في سماء القاهرة والسعودية

المعهد القومي للبحوث الفلكية

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة الأجرام المضيئة، التي ظهرت تتحرك متراصة خلف بعضها كقطار من النجوم في سماء القاهرة والسعودية والأردن، وسببت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال القاضي لـ"مصراوي"، إنها أقمار صناعية صغيرة الحجم تم إطلاقها من قبل شركة الفضاء الدولية "ستار إكس" للعمل على توفير إنترنت عالي السرعة لأكبر عدد من سكان العالم في الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك الآلاف من هذه الأقمار سيتم إطلاقها تباعًا، ويمكن رؤية هذا المنظر مجددًا في سماء الليل في الفترات المقبلة حتى تنتنهي الشركة من وضع الأقمار كلها في مداراتها حول الأرض.

وعن أضرارها على صحة البشر، قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن أضرارها فقط في حال لا قدر الله سقوطها أو ارتطامها بأشياء أخرى، وما دون ذلك لا نرى أي أضرار، ولا مخاطر على المواطن العادي.

وشاهد عدد من سكان السعودية ومصر والأردن، خلال الأيام الماضية عددًا من الأجرام المضيئة، التي ظهرت تتحرك متراصة خلف بعضها كقطار من النجوم.

يذكر أن شركة "أسبيس إكس" أطلقت يوم 22 أبريل الدفعة السابعة، لذلك كانت في نطاق إمكانية الرؤية خلال الأسبوع الماضي، وستبدأ تدريجي بوضعها في مدارها النهائي وحينها لن ترى مجددًا، وسيتكرر هذا المنظر مع كل إطلاق جديد لهذه الأقمار.

المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد القاضي مواقع التواصل الاجتماعي السعودية الأردن

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