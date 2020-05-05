​إقرار رسوم تنمية الدولة والموافقة على الطوارئ.. ننشر أبرز ما حدث بالبرلمان الاثنين

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على هامش الجلسة العامة، على فرض الطواريء لمدة 3 أشهر، وكذلك رسوم تنمية الدولة، مع وعد من وزير المالية بعدم تحمل المواطنين أعباء زيادة البنزين والسولار.

وينشر "مصراوي" في التقرير التالي أبرز ما حدث في البرلمان اليوم..

- رسميًا.. البرلمان يوافق على فرض الطوارئ لمدة 3 أشهر

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ على جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، وبعد موافقة اللجنة العامة في اجتماعها اليوم، عقب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانا حول مسببات فرض حالة الطوارئ وما استجد من أمور متعلقة بفيروس كورونا في جلسة الأمس.

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- تعطيل الدراسة وتأجيل رسوم.. رئيس النواب: قوانين مواجهة كورونا دخلت حيز التنفيذ

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، إنه تمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر؛ لمواجهة الحالتين الأمنية والصحية.

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- المواطن مش هيتكلف مليم.. معيط يكشف كيفية تطبيق زيادات أسعار البنزين والسولار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الزيادة التي ستطبق على أسعار السولار والبنزين بواقع 30 قرشًا للتر الواحد، لن تترتب عليها زيادة مليم واحد على المواطن.

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- رئيس النواب: علينا جميعًا أن نتضامن.. لا فرق بين غني وفقير

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن على جميع المصريين التضامن، مضيفًا أنه لا فرق اليوم بين غني وفقير.

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- طارق عامر: مشروع قانون البنك المركزي يعمل على حماية الجهاز المصرفي

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مشروع قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي يتواكب مع التطورات ولحماية الجهاز المصرفي وتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن.

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- النواب يوافق على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، من حيث المبدأ.

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- ممثل الصحة أمام البرلمان: تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"

قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" اليوم الاثنين، وصل حتى الآن إلى 348 مصابًا.

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- كيف تغيبت وزيرة الصحة أثناء مناقشة موازنة الوزارة؟!".. برلمانيون يتساءلون

طالب النائب مدحت الشريف، الحكومة، خلال الاجتماع المشترك للجنتَي الخطة والموازنة والصحة، اليوم الإثنين، وزيرة الصحة بأن ترسل تقريرًا إلى البرلمان حول تأثيرات المواجهة مع "كورونا" على قطاع الصحة، مضيفًا: "نحن في حرب، ولابد من توحيد الجهود للمواجهة".

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- خطة البرلمان" تكشف موعد تطبيق الزيادات الجديدة لرسوم البنزين والسولار والمحمول

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تطبيق الزيادات الجديدة في رسوم تنمية موارد الدولة، التي أقرها مجلس النواب، اليوم الاثنين، سيتم فور نشر القانون في الجريدة الرسمية عقب إصداره رسميًا من رئيس الجمهورية.

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- خطة البرلمان تبدأ مناقشة موازنة "الصحة "بتوجيه التحية للجيش الأبيض

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- لا يشمل الصيدلة.. الصحة: تكليف أطباء دفعة 2019 بعد شهر

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأطقم الطبية يتصدون للأزمة الحالية التي تمر بها مصر ويمر بها العالم كله ولابد من الاهتمام بالعنصر البشري بمختلف مستوياته داخل وزارة الصحة، ولابد من إعادة النظر في الحوافز المادية والعينية.

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- البرلمان يوافق على رفع الحد الأدنى لرأس مال البنك المركزي إلى 20 مليار جنيه

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على نص المادة (4) من مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والتي تنص على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي 20 مليار جنيه، وأن تكون زيادة رأس مال البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة؛ وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو من الاحتياطيات، أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية.

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