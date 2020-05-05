أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

​الآثار تحرر محضرًا لسرقة شريط نحاس من جامع الأمير جمال الدين الأستادار

12:20 ص الثلاثاء 05 مايو 2020
​الآثار تحرر محضرًا لسرقة شريط نحاس من جامع الأمير جمال الدين الأستادار

جامع الأمير جمال الدين الأستادار

كتب- محمد عاطف:

قالت وزراة السياحة الآثار، إنه أثناء المرور الدوري لأفراد أمن الآثار ومفتشي آثار منطقة الجمالية تبين لهم اختفاء جزء من الشريط النحاسي المستطيل المثبت على واجهة ضلفتي باب جامع ومدرسة الأمير جمال الدين الأستادار، والتي تم إضافتها اثناء أعمال الترميم التي تمت بالجامع عام 2000.

وأكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، عدم أثرية القطعة المفقودة، وأنه تم إضافتها أثناء أعمال الترميم.

يأتي هذا بينما اتخذت منطقة آثار الجمالية، كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحررت محضرًا بالواقعة وتم تسليم كاميرات المراقبة للشرطة، لتفريغها ومعرفة ملابسات السرقة، ومن قام بها، وتقوم الأجهزة المختصة بعملها لاستعادة الجزء المفقود.

يذكر أنه تم تشييد جامع ومدرسة الأمير جمال الدين الأستدار سنة 811 هجرية 1407 م.​

جامع الأمير جمال الدين الأستادار وزراة السياحة سرقة شريط نحاس عملية سرقة

الخبر التالى:

خبير زراعي يوضح حقيقة إصابة "البطيخ" بمواد مسرطنة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6813

    عدد المصابين

  • 1632

    عدد المتعافين

  • 436

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3534367

    عدد المصابين

  • 1135021

    عدد المتعافين

  • 248169

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:هل ستتغير ساعات الحظر خلال شهر رمضان؟.. متحدث الحكومة يُجيب