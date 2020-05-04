أمين "شئون دينية" النواب: القيادة السياسية نجحت باقتدار في التعامل مع أزمة كورونا

القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن القيادة السياسية نجحت باقتدار في التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد والحد من انتشاره، كما نجحت في تخفيف الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبت الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار الفيروس.

وأشاد حمروش - خلال كلمته الليلة في الحلقة الحادية عشرة من حلقات برنامج "حديث السحور" الذي تقدمه وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" على صفحات الوكالة على "فيسبوك" ويوتيوب بمناسبة شهر رمضان الكريم - بالقرارات التي اتخذتها وزارة الأوقاف تماشيا مع السياسة العامة للدولة بشأن تعليق صلاة الجمع والجماعات وتطهير وتعقيم المساجد والزوايا والمصليات كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا بين المصلين، وجهوده البناءة وعمله الدؤوب في خدمة الدعوة.

ودعا الشعب المصري إلى التكافل الاجتماعي، مضيفا: "أوجه رسالة لكل مصري مخلص كان يذهب للحج أو العمرة كل عام، وأقول له من أراد أن يطوف حول البيت الحرام هذا العام فليطف حول بيوت الفقراء والمحتاجين".

ولفت إلى أن أموال العمرة التي كان يعتزم المصريون إنفاقها هذا العام حال افتراض أن يكون هناك نصف مليون شخص كانوا يعتزمون أداء العمرة بتكلفة إجمالية نحو 20 ألف جنيه لكل فرد إلى جانب أن هناك نحو 50 ألف شخص كانوا يعتزمون أداء الحج بتكلفة نحو 80 ألف جنيه لكل فرد لأصبح مجموع ما سيتم إنفاقه نحو ما يزيد عن 5 مليارات جنيه تم توفيرها من العمرة والحج هذا العام، فلو تم التبرع بها لكانت خير عون للمحتاجين والفقراء في ظل الظروف القاسية التي تمر بها دول العالم، داعيا الله تعالى أن يغرس الألفة والرحمة والمودة والمحبة وفعل الخيرات في قلوب الناس أجمعين وأن يرفع البلاد والعباد.

وتم بث الحديث على صفحات الوكالة على (لفيسبوك) ويوتيوب على الروابط الآتية:



