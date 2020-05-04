القومي للمرأة بكفرالشيخ يزور مستشفى الحميات والصدر لتقديم الشكر للطاقم الطبي
كتبت- نور العمروسي:
تواصل فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات، زياراتها للمستشفيات للتعبير عن الشكر والامتنان للطاقم الطبي والتمريض.
وزار فرع المجلس بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الاثنين، ممثلًا في الدكتورة هدى الطنباوي، مقررة الفرع، و الدكتورة سماح جاد عضوة الفرع، ومدير إدارة المستشفيات، وقدموا الورود وبرقيات الشكر بالنيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، للتعبير عن خالص التقدير للدكتور إبراهيم زيدان مدير مستشفى الحميات، والدكتور أحمد أبو العطا مدير مستشفى الصدر والفريق الطبي والتمريض.
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