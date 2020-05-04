قائد القوات الجوية وقت حرب الاستنزاف.. من هو الفريق الراحل "محمد عبدالحميد"؟

كتب- محمد سامي:

نعت القوات المسلحة ابنًا من أبنائها وهو الفريق محمد عبدالحميد حلمي، قائد القوات الجوية الأسبق الذي وافته المنية أمس.

وتقدمت القوات المسلحة بخالص العزاء لأسرته، داعين الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

والفريق "محمد عبدالحميد حلمي" هو آخر قائد للقوات الجوية والدفاع الجوي مجتمعتين، في الفترة من 2 نوفمبر 1967 إلى 2 أغسطس 1968، قبل فصلهما بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في فبراير 1968، بإنشاء قوات الدفاع الجوي، وفصلها عن القوات الجوية.

وأصبح الفريق حلمي، قائدًا للقوات الجوية فقط في فترة حرب الاستنزاف، من 2 أغسطس 1968 إلى يوم 22 يونيو 1969.

اعتذر له الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته خلال مراسم الاحتفال بتخريج الدفعتين 66 من الكلية البحرية و43 من كلية الدفاع الجوي عام 2015، بعدما وصفه بالشهيد، لأنه كان على قيد الحياة وقتها، قبل أن توافيه المنية أمس الأحد.