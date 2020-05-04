القومي للمرأة يثمن تحرك مصر لتقديم قرار أممي لمواجهة تداعيات جائحة الكورونا
كتبت- نور العمروسي:
توجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالشكر إلى الوزير سامح شكري وزير الخارجية وإلى الدبلوماسية المصرية، عقب التحركات التي تقوم بها اتصالاً بالتعامل الدولي مع جائحة الكورونا.
حيث قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بقيادة تحرك دولي في الأمم المتحدة من أجل إيلاء الإهتمام اللازم لوضع النساء والفتيات، أثناء مواجهة فيروس الكورونا، في إطار الحرص على تخفيف التداعيات الاجتماعية السلبية لانتشار الجائحة، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تأثيراتها على الفئات المجتمعية الأكثر تضررًا.
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