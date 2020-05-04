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تنفيذًا لتكليفات السيسي.. وزير الري يبحث تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع

10:29 م الإثنين 04 مايو 2020
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كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، اليوم الاثنين، مع ممثلي الشركات والمقاولين المتخصصين في أعمال تأهيل الترع، لمناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع وكيفية التغلب على المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع والعمل على الإسراع في معدلات التنفيذ.

يأتي هذا إعمالًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة تأهيل الترع والمصارف.

كما ناقش الوزير كافة طرق الطرح المتبعة والمذكورة بالقانون 182 لسنة 2018 والأخذ في الاعتبار كافة الطرق المتبعة في أعمال التأهيل من استخدام الدبش المغطى بطبقة خرسانة عادية، والتبطين بالخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بعد دراسة حالة كل ترعة على حدى.

السيسي المشروع القومي لتأهيل الترع وزارة الري محمد عبدالعاطي

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