التموين: صرف 25% من مقررات شهر مايو حتى الآن
كتب- محمد سامي:
أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم الاثنين، صرف 25% من مقررات شهر مايو التموينية للمواطنين، عبر منافذ الشركات التابعة لها بالمحافظات.
وقالت الشركة، إن كل بدال تمويني ومشروع جمعيتي، قاموا بصرف استعاضتين وفقًا للمبلغ التأمين لكل منهم على حدى، كما أن الصرف للمواطن يكون أول بأول حتى تتم عمليات التسوية على ماكينة الدعم وذلك بواقع 50 جنيهًا لكل مواطن.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر كافة السلع الغذائية في منافذ "أهلًا رمضان" المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بجميع أنواع السلع ومنتجات الدواجن واللحوم المجمدة والطازجة أول بأول.
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