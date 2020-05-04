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مسافة آمنة وإجراءات احترازية.. وزير الطيران يحدد شروط السفر على الرحلات الداخلية

09:14 م الإثنين 04 مايو 2020
مسافة آمنة وإجراءات احترازية.. وزير الطيران يحدد شروط السفر على الرحلات الداخلية

محمد منار وزير الطيران المدنى

كتب- محمد عبيد:

عقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا، اليوم الاثنين، في مقر وزارة الطيران مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لبحث سبل التنسيق المشترك استعدادًا لبدء تشغيل الطيران الداخلي في ضوء ما اتخذته الدولة من قرارات وإجراءات احترازية ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بحضور قيادات ومسئولي الوزارات الثلاث.

وناقش الاجتماع الأوضاع الحالية، وتداعيات الفيروس المستجد، وما سببه من تأثيرات سلبية على وزاراتي الطيران والسياحة والآثار التي تمثل ركائز الاقتصاد القومي المصري، تم استعراض الضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الطيران داخل المطارات المصرية، وعلى متن الطائرات مع بدء عودة السياحة الداخلية، وآليات تخفيف التكدس بالمطارات المصرية وبخاصة أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تم اتخاذ عدة ضوابط داخل هذه الأماكن، بوضع مسافة آمنة لا تقل عن مترين بين كل راكب، بما يكفل الحماية الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار، وعلى متن الطائرات وكيفية تعامل الأطقم الطائرة خلال الرحلات.

يأتي ذلك في إطار قرار الحكومة المصرية بفتح التشغيل بالمنشآت الفندقية، بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 25 % من الطاقة الاستيعابية للفنادق تزيد إلى 50% بعد أسبوعين، اعتبارًا من 15 مايو الجاري، مع الحفاظ على تطهير وتعقيم كافة مناطق العمل والعاملين بانتظام وبشكل مستمر، ووضع إجراءات للتعامل بين الأفراد وطرق تقديم الخدمات بشكل عام، ووضع الإرشادات التوعوية في كافة أماكن العمل من أجل ضمان السلامة الصحية ومنع انتشار العدوى، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

محمد منار وزارة الطيران المدني خالد العناني وزارة السياحة منظمة الصحة العالمية

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