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سلبية 14 حالة اشتباه في إصابة بكورونا بكفرالشيخ

09:10 م الإثنين 04 مايو 2020
سلبية 14 حالة اشتباه في إصابة بكورونا بكفرالشيخ

مديرية صحة كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، عددًا من الحالات السلبية للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، من خلال مستشفيات الحميات، والصدر بالمحافظة، دون رصد أي حالات إيجابية، لأول مرة منذ تفشي الفيروش قبل 3 أشهر مضت.

وأكد مصدر في مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، أن نتيجة تحاليل pcr الخاصة بعدد 14 شخصًا كان يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، تبين منها سلبية إصابتهم بالفيروس، ووفق ذلك لم يجر رصد حالات إيجابية خلال اليوم الإثنين.

وقال المصدر الطبي إنه جرى نقل 22 حالة من مستشفى العزل بمدينة بلطيم، إلى مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة بمحافظة دمياط، لقضاء فترة النقاهة والتأكد من تعافيهم بشكل كامل قبل خروجهم بينهم مريضين من محافظة كفر الشيخ، وذلك بعدما تبينت المؤشرات الأولية تماثلهم للشفاء.​

صحة كفر الشيخ فيروس كورونا مستشفيات الحميات إحنا أقوى من كورونا

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