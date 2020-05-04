جامعة القاهرة: إصابة جديدة بكورونا في "طب أسنان".. و31 تحليلًا للمخالطين

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن لجنة الترصد ومكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة، حددت عدد المخالطين للدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الفم والأسنان الذي أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وأضاف أن لجنة مكافحة العدوى رصدت 31 من المخالطين للعميد من الدكاترة والعاملين، وأثبتت المسحة سلبية العينات لكافة المخالطين، عدا حالة واحدة أثبتت ايجابياته وإصابته بفيروس كورونا، وهو الدكتور عصام عزيز وكيل كلية طب الفم والأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي تم إحالته لمستشفى قصر العيني الفرنساوي المخصصة لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد طه مدير عام المستشفيات، أنه فور التأكد من إصابة وكيل طب الأسنان، تم تحويله إلى مستشفى الفرنساوي للعزل واتخاذ الإجراءات الطبية المعمول بها لعلاج فيروس كورونا، وفق برتوكولات العلاج لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن الجامعة توفر كافة الرعاية الطبية اللازمة.