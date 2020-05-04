أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

رئيس جهاز العبور: تنفيذ 20 قرار إغلاق وتشميع لمخالفة الترخيص

08:16 م الإثنين 04 مايو 2020
رئيس جهاز العبور: تنفيذ 20 قرار إغلاق وتشميع لمخالفة الترخيص

تنفيذ 20 قرار إغلاق وتشميع لمخالفة الترخيص

كتب- محمد عبدالناصر:


أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، تنفيذ 20 قرار إغلاق وتشميع لمخالفة شروط الترخيص، واسترداد قطعة أرض أملاك الهيئة بالحي الرابع، وإزالة ما عليها من منشآت، طبقًا للقرار الوزاري الصادر بشأنها، ضمن حملات إزالة التعديات والمخالفات المكثفة التي يشنها الجهاز بالتعاون مع الجهات الأمنية بمدينة العبور.

ووجه عمران، رؤساء الأحياء ومسئولي الإدارات المختصة بالجهاز، كل في نطاق عمله بالمرور بصورة دورية على مدار اليوم لرصد أي مخالفات جديدة، خاصة أيام العطلات، لتنفيذ الإزالة الفورية للتعديات في المهد.

واستعرض رئيس جهاز مدينة العبور، خلال لقاء عقده مع مجموعة العمل بالجهاز، سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها والجدول الزمني المحدد للانتهاء من هذه المشروعات، وكذا أعمال التطهير والتعقيم بالمدينة وتحديد الكميات المطلوبة من المهمات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا وتوفيرها، موجهاً بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم والرش يوميا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بمواقع العمل المختلفة.

أحمد عمران مدينة العبور استرداد قطعة أرض مخالفة الترخيص

الخبر التالى:

الصحة: نظام فحص جديد لإظهار نتيجة الإصابة بكورونا خلال 12 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6813

    عدد المصابين

  • 1632

    عدد المتعافين

  • 436

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3534367

    عدد المصابين

  • 1135021

    عدد المتعافين

  • 248169

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:جامعة القاهرة: إصابة جديدة بكورونا في "طب أسنان".. و31 تحليل للمخالطين