رئيس جهاز العبور: تنفيذ 20 قرار إغلاق وتشميع لمخالفة الترخيص
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، تنفيذ 20 قرار إغلاق وتشميع لمخالفة شروط الترخيص، واسترداد قطعة أرض أملاك الهيئة بالحي الرابع، وإزالة ما عليها من منشآت، طبقًا للقرار الوزاري الصادر بشأنها، ضمن حملات إزالة التعديات والمخالفات المكثفة التي يشنها الجهاز بالتعاون مع الجهات الأمنية بمدينة العبور.
ووجه عمران، رؤساء الأحياء ومسئولي الإدارات المختصة بالجهاز، كل في نطاق عمله بالمرور بصورة دورية على مدار اليوم لرصد أي مخالفات جديدة، خاصة أيام العطلات، لتنفيذ الإزالة الفورية للتعديات في المهد.
واستعرض رئيس جهاز مدينة العبور، خلال لقاء عقده مع مجموعة العمل بالجهاز، سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها والجدول الزمني المحدد للانتهاء من هذه المشروعات، وكذا أعمال التطهير والتعقيم بالمدينة وتحديد الكميات المطلوبة من المهمات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا وتوفيرها، موجهاً بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم والرش يوميا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بمواقع العمل المختلفة.
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