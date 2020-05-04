أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

​رئيس الوزراء يتابع موقف العمل في شركات قطاع الأعمال العام

07:34 م الإثنين 04 مايو 2020
​رئيس الوزراء يتابع موقف العمل في شركات قطاع الأعمال العام

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، موقف العمل بالشركات التابعة للوزارة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن العمل في الشركات التابعة للوزارة يسير بصورة جيدة، خاصة مع تطبيق الوزارة للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تساهم في حماية العاملين من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن المطلوب، الذى يجمع بين استمرار عجلة العمل والإنتاج فى المواقع المختلفة، وفي الوقتص نفسه تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين، وهو ما يسير حتى الآن بصورة جيدة جدًا، مُشيرًا إلى أن كل المواقع التي قام بزيارتها سواء مواقع التشييد والبناء، أو المصانع، كانت تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية على أعلى مستوى، موجهًا الشكر لعمال مصر في عيدهم، حيث يثبتون دومًا أنهم على قدر المسئولية، وأنهم صُناع حاضر مصر وبُناة مستقبلها.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء هشام توفيق شركات قطاع الأعمال العام

الخبر التالى:

حصر أصحاب المشروعات المتشابهة.. التعليم تكشف معايير تقييم أبحاث الطلاب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6813

    عدد المصابين

  • 1632

    عدد المتعافين

  • 436

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3534367

    عدد المصابين

  • 1135021

    عدد المتعافين

  • 248169

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الفئات التي ينطبق عليها خصم 1% من رواتبها لمدة عام لتمويل تداعيات كورونا