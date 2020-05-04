القوى العاملة تحسم الجدل بشأن التسجيل لمرحلة ثانية للعمالة غير المنتظمة

كتب - يوسف عفيفي:

جددت وزارة القوى العاملة، للمرة الثالثة على التوالي، نفيها على ما أثير عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود مرحلة ثانية لتسجيل العمالة غير المنتظمة.

وبحسب بيان اليوم، أكدت الوزارة في بيان اليوم، أنه ليس هناك أي مبادرات لهذه الفئة من العمالة من خلال وزارة القوى العاملة، وأن الروابط التي تطرح من خلالها هذه الأكاذيب مزيفة وغير تابعة للوزارة على الإطلاق.

وأكدت الوزارة، أنه ليس هناك أي أرقام للاستعلام عن استحقاق منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة غير رقم الخط الساخن 142 الذي حددته وزارة الاتصالات.

وأوضحت أن صرف المرحلة الأولى من منحة الـ 500 جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت خلال الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الماضي، أعقبها استكمال لمرحلة الصرف اعتبارا من يوم الأحد 26 إبريل وتستمر حتى 10 مايو الجاري في فروع البنك الزراعي المصري، أما في فروع البريد فيتوقف الصرف خلال الفترة من 1 وحتى 10 مايو على أن يستأنف مرة أخرى من 11 إلى 14 من الشهر ذاته، منوها إلى أن كل مستحق تصله رسالة نصية من 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.

وطمأنت الوزارة، المستحقين بأن صرف المنحة لهم سيكون خلال الأيام الأربع المذكورة، وذلك قبل البدء في صرف الدفعة الثانية التي من المقرر أن تبدأ من 11 إلى 18 مايو الجاري وفقا لقرار اللجنة الوزارية التي تضم في عضويتها وزارات القوى العاملة، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات الأخرى المعنية.

وأهابت وزارة القوى العاملة، بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة، عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشددة على أن أي بيان رسمي يصدر عن الحكومة سيتم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، فضلا عن موقع وزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفي كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.