جهاز مدينة ٦ أكتوبر يشن حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء بأنحاء المدينة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إنه تم شن حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات بعدة مناطق بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارتي الأحياء والأمن بالجهاز وبالتعاون مع الجهات الأمنية

وقال الشربيني، في بيان اليوم، إن الحملات أسفرت عن إزالة المخالفات والإشغالات وإغلاق المحال المخالفة بالحي الثاني عشر "شارع كان كان" واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما أسفرت الحملات عن التحفظ على عدد ٤ خلاطات خرسانة، ومضخة خرسانة في إحدى القطع بالمجاورة السابعة الحي ٣، حيث شرع مالك القطعة في صب خرسانة لغرف السطح زائدة بغرض تحويلها لدور سكنى بالمخالفة للتراخيص، مستغلاً الظروف التي تمر بها البلاد في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الشربيني، أنه تم رصد مخالفة بناء غرف سطح زائدة بعقار بالقرية السياحية السادسة بغرض تحويله لدور سكني بالمخالفة للتراخيص.

وأكد الشربينى، استمرار حملات رصد وإزالة المخالفات بالمدينة، محذراً مرتكبي المخالفات من استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وذاك بناء على توجيهات الدكتورعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل بكل قوة وحسم مع البناء العشوائي.