أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

جهاز مدينة ٦ أكتوبر يشن حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء بأنحاء المدينة

03:42 م الإثنين 04 مايو 2020
جهاز مدينة ٦ أكتوبر يشن حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء بأنحاء المدينة

جهاز مدينة ٦ أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إنه تم شن حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات بعدة مناطق بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارتي الأحياء والأمن بالجهاز وبالتعاون مع الجهات الأمنية

وقال الشربيني، في بيان اليوم، إن الحملات أسفرت عن إزالة المخالفات والإشغالات وإغلاق المحال المخالفة بالحي الثاني عشر "شارع كان كان" واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما أسفرت الحملات عن التحفظ على عدد ٤ خلاطات خرسانة، ومضخة خرسانة في إحدى القطع بالمجاورة السابعة الحي ٣، حيث شرع مالك القطعة في صب خرسانة لغرف السطح زائدة بغرض تحويلها لدور سكنى بالمخالفة للتراخيص، مستغلاً الظروف التي تمر بها البلاد في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الشربيني، أنه تم رصد مخالفة بناء غرف سطح زائدة بعقار بالقرية السياحية السادسة بغرض تحويله لدور سكني بالمخالفة للتراخيص.

وأكد الشربينى، استمرار حملات رصد وإزالة المخالفات بالمدينة، محذراً مرتكبي المخالفات من استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وذاك بناء على توجيهات الدكتورعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل بكل قوة وحسم مع البناء العشوائي.

جهاز مدينة 6 أكتوبر شريف الشربينى إغلاق المحال المخالفة

الخبر التالى:

الصحة النفسية: أطباء الأمانة أنقدوا مصابين بكورونا من محاولات انتحار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6465

    عدد المصابين

  • 1562

    عدد المتعافين

  • 429

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3476021

    عدد المصابين

  • 1112220

    عدد المتعافين

  • 245531

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​ممثل الصحة أمام البرلمان: تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"