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شخصية عظيمة.. الكنيسة الأسقفية تنتج فيلماً تسجيليا للبابا شنودة الثالث

10:51 ص الإثنين 04 مايو 2020
شخصية عظيمة.. الكنيسة الأسقفية تنتج فيلماً تسجيليا للبابا شنودة الثالث

البابا شنودة الثالث

كتب - مصطفى علي:

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة الأسقفية، إنتاج فيلم تسجيلي بعنوان "البابا شنوده من عيون الكنيسة الأسقفية"، وطرحه على موقع "يوتيوب".

وتبلغ مدة الفيلم 24 دقيقة، ويرصد ويسجل العديد من المواقف التى جمعت قداسة البابا شنودة الثالث، وقيادات الكنيسة الأسقفية، بقيادة المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر.

وقال المطران منير حنا، في كلمة له خلال الفيلم، إن البابا شنوده الثالث شخصية عظيمة في تاريخ الكنيسة، وأنه تعرف عليه وقت أن كان أسقفا للتعليم.

وأضاف أن البابا شنودة كان يتمتع بأبوة ومحبة كاملة للجميع، إلى جانب تمتعه بروح خفيفة يشهد لها الجميع.

وتابع، أنه التقى البابا شنودة عام 1999 بعد أن تم اختياره مطرانا للكنيسة الأسقفية، واستقبله البابا بترحاب شديد، وأنه بعث مجموعة من الأساقفة للمشاركة في احتفال تكريسه مطرانا للكنيسة الأسقفية، وأهداه صليب من الفضة عندما زاره في المقر البابوي بالعباسية.

وأشار المطران منير حنا، إلى أن العلاقات مع قداسة البابا شنوده كانت وطيدة، وكان حريصا على زيارته على الأقل مرة كل شهرين، بالمقر البابوي لأخذ رأيه والاسترشاد بنصائحه في كافة أمور الحياة والخدمة.

ويضم الفيلم لقطات عديدة لمشوار قداسة البابا شنودة الثالث، منذ أن كان أسقفا للتعليم، وكذلك يوم تجليسه بطريركا بالكاتدرائية الكبرى بالعباسية، إلى جانب مجموعة من الصور النادرة في مواقف ومناسبات مختلفة على مدى مشوار حياته.

البابا شنودة الثالث المركز الإعلامي للكنيسة الأسقفية فيلم تسجيلي يوتيوب

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