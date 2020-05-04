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استغلالًا للتوقف.. غرفة السياحة تكشف تفاصيل تدريب العاملين بالقطاع مجانًا

06:00 ص الإثنين 04 مايو 2020
استغلالًا للتوقف.. غرفة السياحة تكشف تفاصيل تدريب العاملين بالقطاع مجانًا

علي المانسترلي عضو غرفة شركات السياحة


كتب- يوسف عفيفي:

كشف علي المانسترلي، عضو غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة التدريب بالغرفة، استراتيجية اللجنة بالغرفة لتدريب العاملين بشركات السياحة مجانًا على العمل التكنولوجي الحديث، واستغلال فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا.

وقال المانسترلي لـ"مصراوي" إن الغرفة وضعت جدول زمني لعمل دورات تدريبية تبدأ غدًا الاثنين 4 مايو الجاري وحتى أخر الشهر بمعدل يومين أو 3 أيام كل أسبوع، وسيتم تنفيذها جميعا "أونلاين" عبر برنامج Zoom Meeting.

وأشار إلى أن الغرفة تهدف من مجموعة الدورات، استغلال فترة التوقف الجارية وتطوير وتأهيل العاملين بالقطاع السياحي، لتجهيز موظفي الشركات وبنفس الكفاءة لعودة السياحة في أي وقت بعد زوال الظروف الحالية لوقفها، وحتى يكون القطاع بالكامل جاهز بكل قدراته لاستقبال العمل السياحي.

وأوضح المانسترلي، أن لجنة التدريب تجري نحو 15 دورة تدريبية خلال شهر مايو الجاري، وأبرز هذه الدورات العمل تحت ضغط، بجانب التأهيل التكنولوجي الحديث كون التكنولوجيا أصبحت لسان حال العالم الآن ولا غنى عنها في العمل بكل القطاعات وخاصة السياحة.

وأكد رئيس لجنة التدريب بغرفة السياحة، استهداف الغرفة خلال شهر مايو الجاري تدريب نحو 550 عاملا بشركات السياحة.

وكانت الغرفة، أعلنت عن إطلاق برنامج شامل لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين في شركات السياحة بعدة مجالات، يتم تنفيذ كافة تلك البرامج عبر الإنترنت حرصًا على سلامة المشتركين بتلك الدورات، والاستعانة بخبراء متميزون لتنفيذ تلك الدورات وتوفير كافة السبل لضمان نجاحها وتحقيق أقصى استفادة منها.

وأعلنت الغرفة بالفعل على موقعها الإلكتروني عن بدء الحجز لتلك الدورات التدريبية والتي ستبدأ يوم ٤ مايو الجاري بدورة خدمة العملاء وتحديد توقيتات الدورة وآلية الحجز بها أون لاين وشروط الالتحاق بالدورة وأولوية الحجز طبقا لأسبقية التسجيل.

علي المانسترلي غرفة السياحة تدريب العاملين

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