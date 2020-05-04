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وزيرة الثقافة تكشف لـ"مصراوي" توقيت إعادة فتح المسارح مرة أخرى

08:00 ص الإثنين 04 مايو 2020
وزيرة الثقافة تكشف لـ"مصراوي" توقيت إعادة فتح المسارح مرة أخرى

وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم

كتب- محمد عاطف:

نفت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اتجاه الوزارة في الوقت الحالي لإعادة افتتاح المسارح والمواقع الثقافية التابعة لها، مشيرة إلى استمرار العمل في إطار حظر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت عبدالدايم في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه مازال الحديث عن افتتاح المسارح والمواقع الثقافية التابعة للوزارة أمر سابق لأوانه، نظرًا لاستمرار خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، ولعدم زوال العلة التي أغلقت المسارح من أجلها.

وأضافت عبدالدايم: "اعتقد أن افتتاح المسارح لن يكون قبل عيد الأضحى المبارك، ووفقًا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات على صعيد الوباء".

وأطلقت وزارة الثقافة مبادرة ثقافية بعنوان "خليك في بيتك.. الثقافة بين إيديك" على قناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة، وقناة الهيئة المصرية العامة للكتاب، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بشأن فيروس كورونا المستجد.

تتضمن المبادرة عرض مجموعة متنوعة من الأعمال المسرحية النادرة، إلى جانب مجموعة أخرى من الحفلات الفنية والموسيقية واللقاءات والندوات الفكرية التي سبق تقديمها قبل سابق من خلال الإدارات التابعة للوزارة وكذلك دار الأوبرا.

وزيرة الثقافة فتح المسارح إيناس عبد الدايم

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